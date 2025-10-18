Специалността "Военен лекар" бе създадена, когато никой в Европа не очакваше, че на континента ще бушува пълномащабна война, каза Румен Радев

Вашата специалност бе създадена във време, в което никой в Европа не очакваше, че на нашия континент ще бушува пълномащабна война, ще загиват хиляди хора и ще има остър глад за военни медици. Това каза президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев в приветствието си към курсантите от Випуск 2025 „Сливнишко-Драгомански“ – специализация „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“ на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, които бяха произведени в първо офицерско звание – „лейтенант“ днес във Военномедицинската академия.

„Когато говорим за стратегически инициативи, за развитието ни като модерна държава с амбицията да отстоява своята национална сигурност, неизменно трябва да споменем решението от преди осем години на ръководството на Военномедицинска академия, на Висшето военноморско училище и на Медицински университет – Варна за създаването на вашата специалност и то във време, в което никой в Европа не очакваше, че на нашия континент ще бушува пълномащабна война, ще загиват хиляди хора и ще има остър глад за военни медици“, каза Радев.

Той отбеляза, че благодарение на тази далновидност днес има надеждни млади попълнения, които гарантират нарастващи способности във военномедицинското осигуряване.

Румен Радев акцентира още върху иновативното обучение и образование, както и върху изградената модерна, научна, образователна и социална инфраструктура.

„Вие сте положили две клетви – тази на защитник на родината и хипократовата клетва, вричайки се в най-висшите хуманни ценности, но днес вие поемате двойна отговорност – тази на българския офицер и на военния лекар, отговорност, която оттук нататък ще се измерва всеки ден със здравето и живота на военнослужещите и вашата преданост към родината“, обърна се президентът към курсантите.