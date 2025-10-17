Още два F-16 Block 70 пристигат от САЩ до дни

На среща между министъра на външните работи Георг Георгиев и временно управляващия посолството на САЩ в София Мартин Макдауъл от американска страна бе потвърден ангажиментът за доставката до няколко дни на още два от изтребителите F-16 Block 70, както и на останалите два изтребителя от първия транш по възможност до края на 2025 г. Това съобщиха на сайта си от Министерството на външните работи (МВнР).

По време на срещата двамата потвърдиха, че стратегическото партньорство между България и САЩ се развива във възходяща тенденция. Бяха обсъдени и постигнатите конкретни резултати в двустранното сътрудничество в приоритетни области, като сигурността и отбраната, енергетиката и обмена в различни направления.

Министър Георгиев информира американския дипломат, че включването на България в Програмата за безвизово пътуване на САЩ остава ключов приоритет за страната ни, както и открои постигнатия съществен напредък от българското правителство в изпълнението на критериите и очакването американската страна да очертае ясен времеви график за включване на България в програмата, посочиха от външно министерство.

На срещата бе обсъдена и започващата доставка на бронираните бойни машини „Страйкър“, като България ще се възползва от трансфер на технологии за тяхното сглобяване в страната. По думите на американския дипломат това е поредно доказателство за стратегическия характер на отношенията със САЩ и ролята на България като фактор на сигурност в региона. От посолството на САЩ са информирали още, че напредъкът на България се отчита положително от властите във Вашингтон.

В рамките на срещата двамата обсъдиха и възможностите за засилване на съвместната работа между България и САЩ в рамките на ООН и нейните специализирани организации и агенции, като акцентираха върху значението на координирания подход в отговор на глобалните предизвикателства на базата на споделените цели и приоритети, добавиха от МВнР.