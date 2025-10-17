Кварталите край Витоша застрашени от наводнение

Гл. архитект на София Богдана Панайотова предупреди за опасност

София е изправена пред сериозен риск от наводнения заради презастрояване и липса на инфраструктура, предупреди главният архитект на столицата Богдана Панайотова.

Най-застрашени от наводнения са кварталите в полите на Витоша - “Драгалевци”, “Бояна”, “Симеоново” и район “Витоша”, както и “Панчарево”, където деретата и реките остават некоригирани, а терените - презастроени. “Цели територии са застроени без никаква канализация. При силен дъжд няма къде да отиде водата”, обясни главният архитект.

Архитект Панайотова обясни, че в София няма случаи на директно строителство върху речни корита, но рисковете идват от масово застрояване на огромни територии без изградена дъждовна канализация. “Проблемът е натрупван с години. Рискът идва от там, че се застрояват огромни територии без дъждовна канализация. Извършило се е застрояването по общия устройствен план, но техническата инфраструктура липсва”, подчерта тя.

Панайотова обяви, че Столична община вече предприема конкретни мерки: “Спрели сме издаването на разрешения за строеж в райони, където няма дъждовна канализация. Без данни от “Софийска вода” за налична инфраструктура - няма разрешение.”