Рибари спасиха две големи есетрови риби

За броени дни край Маслен нос и Шабла

Две големи застрашени есетрови риби хванаха и върнаха обратно в морето през последните дни екипажите на два риболовни кораба, съобщиха от Фондация “За нашето море”, която инициира кампанията за отговорен риболов.

Моруна с дължина 260 см попаднала в мрежите на кораб “Калиакра” на 7 мили от Маслен нос, а кораб “Дарина” уловил и спасил 171-сантиметрова есетра на 1,5 мили от нос Шабла. В началото на месеца същите моряци хванали друга по-малка руска есетра и пъструга, които също били върнати в естествената си среда.

184 дотук са екземплярите в кампанията “Спасител на есетрите”, която се подкрепя от големите рибарски сдружения.

“Респект към всички, които разбират кога да пуснат, не само кога да уловят”, адмирираха екипажите от фондацията. Оттам припомнят, че една от последните диви популации на есетровите риби е в Дунав и Черно море. Женските, каквато е била уловената край Шабла, хвърлят хайвер веднъж на 2-5 г. в реката и после се връщат в морето. Успешното размножаване е шанс за възстановяване на вида, отбелязват от “За нашето море”.