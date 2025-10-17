Посланикът ни в Румъния изрази съпричастността на българския народ заради експлозията в Букурещ

Посланикът на България в Букурещ Радко Влайков изрази съпричастност към румънския народ по повод на експлозията в румънската столица с човешки жертви. Това се случи по време на официалното откриване на почетното консулство на Румъния в Русе по-рано днес, предаде БТА.

По последна информация жертвите при инцидента са три, а от 17 ранени двама са в тежко състояние.

„Изказвам съпричастност на българската държава и на българския народ към румънската държава и румънския народ, и особено към хората в Букурещ, за инцидента, който се случи тази сутрин, в резултат на което бяха дадени човешки жертви и много ранени в един жилищен блок в сектор 5 на Букурещ. Бог да прости загиналите! Кураж на оцелелите и на техните близки“, каза Радко Влайков.