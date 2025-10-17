Навръх празника на Св. Иван Рилски връчват наградата "Лекар на Бургас"

Навръх професионалния празник на българския лекар – 19 октомври, Ден на св. Иван Рилски, ще бъдат връчени годишните награди „Лекар на Бургас“ за 2025 година. Празничният спектакъл ще започне в 18.30 часа в Културен дом на НХК и ще бъде под надслов: „Изкуството лекува!“.

Събитието ще започне с молебен за лекарите в храм „Св. Иван Рилски“, последван от факелно шествие до Културен дом на НХК. Очаква се лично Сливенският митрополит Арсений, да отслужи молебена, коментираха от храма.

На церемонията, наградите се връчват в три категории – „За академични заслуги“, „За дългогодишен цялостен принос“ и „Нашето бъдеще – за млад лекар“. Те се присъждат в знак на признателност за труда, всеотдайността и професионализма на всички лекари на Бургас, посветили живота си на медицината и на призванието да се грижат за здравето на хората.

Ще последва грандиозен спектакъл, в който ще вземат участие едни от най-обичаните бургаски изпълнители, сред които вокално трио „Deja Vu“.

Тази година инициативата ще обедини културните институции на града – театри, опери, ансамбли, школи и хорове, които посвещават своето изкуство на бургаските лекари.

Видео послания към лекарите ще отправят ръководители на водещи културни институции в града, сред които проф. Светозар Бенчев (НХА – филиал Бургас), Иля Пепеланов (ДТ „Адриана Будевска“), Добрин Вътев (Дружество на бургаските художници), Яна Кършийска (Регионална библиотека „П. К. Яворов“) и други.