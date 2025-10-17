Не всички отлетяха - щъркели бяха заснети край Стара Загора

Щъркели, които не са отлетели на юг, бяха заснети в околията на Стара Загора. Кадрите са на Анна Хинкова и предизвикаха бурни реакции в социалните мрежи, видя "Труд news".

Много от коментиращите са на мнение, че само болните и старите птици не тръгват към топлите страни. Те призоваха природозащитните организации да се намесят спешно и окажат подкрепа на изящните създания. Граждани обаче споделят, че нито НПО-тата, нито държавата си мърдат пръста да спасяват бедстващите екземпляри.

"Преди месец един от тазгодишното поколение в Драгоман беше останал сам в гнездото и не отлетя. След като никоя институция не се взе в ръце: РИОСВ, община, и какво ли още не - щъркелът сам скочи от гнездото си... Впоследствие ние го предадохме в спасителния център в Стара Загора", разказва Ангел Лазаров.

"И при нас в Катуница има един, който не може да лети", споделя Петя Динчева.

"Миналата година имаше и през декември. Не знам дали оцеляха", казва Стефка Дафинова.

Снимки: Анна Хинкова



