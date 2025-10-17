Столична община и местни доброволци разчистиха 8 тона отпадъци във "Филиповци"

Столична община, в сътрудничество с общинските предприятия и местни доброволци, почисти вчера 8 тона отпадъци в квартал "Филиповци". Акцията е част от цялостната кризисна организация за възстановяване на нормалния ритъм на сметопочистване в "Люлин" и "Красно село", както и за прекъсване на всички установени нерегламентирани практики, съобщиха от общщинския пресцентър.

Основната цел на интензивната акция беше да се пресече установеното прехвърляне и нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от района към други квартали в София – дейност, която генерира допълнителен натиск върху системата.

"Всяка част от София има еднаква нужда от чистота и ред," коментира Надежда Бобчева, зам.-кмет по екология на Столична община. "Битката ни е срещу недобросъвестните практики и схемите, независимо къде се проявяват те. Точно както почистваме улиците в центъра, така работим и във "Филиповци" - с местни доброволци, за да ангажираме всички с чистотата и реда в града."

В акцията бяха включени общински и граждански ресурси, което позволи само за ден да бъдат изчистени 8 тона отпадъци:

- От Столичното предприятие за третиране на отпадъците: Участваха две сметоизвозващи машини, камион с хидравлична щипка и специализирана група от предприятието.

- Подкрепящи звена: Съдействие оказаха Столичен инспекторат, екипи на ОП „Паркове и градини“ (с камион и десет работници), както и екип на „Килърите“ с допълнителна техника и 15 души.

- Активно гражданско участие: В дейностите по събиране и товарене на отпадъците се включиха и доброволци от квартала, демонстрирайки, че промяната започва от самите граждани, както това се случва и в останалите квартали на "Люлин" и "Красно село".

Столична община продължава да работи проактивно и системно за установяване и прекъсване на нерегламентираните дейности с отпадъци, прилагайки принципа, че правилата важат за всички.