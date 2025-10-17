Променят движението по АМ “Струма”

От 18 до 24 октомври заради ремонти, свързани с подобряване на отводняването временно ще се променя организацията на движение по АМ “Струма” в област Перник, съобщават от Агенция “Пътна инфраструктура”. Дейностите ще се изпълняват между 8 и 16 ч. поетапно в участъка от 10-и до 38-и км при пътен възел “Долна Диканя” и в двете платна за движение.

Поетапно ще се ограничава достъпа до аварийната лента в 28-километровата отсечка. Трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.

Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. До неделя се въвежда и временна реорганизация на движението в участъците в ремонт по автомагистралите “Тракия” и “Хемус”, за да се улесни очакваният интензивен трафик през почивните дни.

За автомагистрала “Хемус”, след 16:00 ч., са осигурени две ленти за излизане от София. За АМ “Тракия” също има две ленти за напускащите столицата, като движението на камиони ще бъде спряно в следобедните часове.