"Силно разочаровани смe": МВнР привика посланика на Словакия след "неприемливи" изказвания на президента Пелегрини в Скопие

Посланикът на Словашката република в София Васил Гривна е бил извикан на среща в Министерството на външните работи по повод официални изявления на президента на страната Петер Пелегрини по време на негово посещение в Скопие.

Разговорът с дипломатическия представител на Братислава се е състоял вчера, 15 октомври, във връзка с "направените неприемливи оценки по отношение на процеса на европейска интеграция на Република Северна Македония", се посочва в съобщение на МВнР, публикувано днес.

"Генералният директор по европейските въпроси Йордан Първанов изрази дълбокото недоумение на българската страна от заявените от президента Пелегрини позиции, с които на практика се оспорва валидността на Европейския консенсус от юли 2022 г., приет от всички държави-членки на ЕС, включително Словакия", заявяват от Външно министерство.

"Силно разочаровани сме, че именно страна партньор си позволява да насърчава контрапродуктивната реторика на правителството в Република Северна Македония, което упорито търси виновник за липсата на напредък в процеса на европейската си интеграция. Подобна позиция не е в интерес нито на стратегическата визия на ЕС за региона, нито на гражданите на тази страна-кандидат", гласи позицията на София.

И още:

"Напомняме на нашите партньори в Братислава, че напредъкът по пътя към ЕС зависи единствено от собствените заслуги в процеса на изпълнение на установените критерии и постигнати договорености."

По време на посещението си в Република Северна Македония словашкият президент обяви, че Словакия е голям поддръжник на интеграцията на Северна Македония в ЕС, а с тази интеграция не трябва да се злоупотребява.

"Притеснявам се, че присъединяването няма да се основава на техническата подготвеност, а на някакви геополитически игри и че в ЕС ще има държави, които ще играят политически игри, с цел да попречат на разширяването. И вярвам, че ако направят това, то ще бъде огромна политическа грешка, за която ще съжаляват... Не мога да приема двойни стандарти и затова критикувам ЕС“, каза Пелегрини на съвместната пресконференция с президента на Северна Македония Гордана Силяновска.