Предлагат за награда варненски полицаи, спасили бедстващи при пожар

След инцидента в старчески дом в местността "Св. Никола"

Ръководството на Областната дирекция на МВР-Варна ще предложи за награждаване двама служители на Пето РУ, които спасиха обитателите на пламнала вила - част от старчески дом, в местността "Св. Никола".

Инцидентът стана през нощта на 13 октомври. Първи на сигнала се отзовали младши инспектор Плеслав Минчев - командир на отделение, и младши инспектор Норман Недков - старши полицай в група “Охранителна полиция”.

Без да се колебаят, те влезли в горящата вила и успели да изведат двама трудноподвижни мъже. Благодарение на професионалната реакция и смелостта на двамата служители на реда е била предовтратена тежка трагедия, изтъкват от ОДМВР.

Пострадалите са настанени във Военноморска болница, където лекарите продължават борбата за живота им.