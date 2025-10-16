Предлагат за награда варненски полицаи, спасили бедстващи при пожар

Ръководството на Областната дирекция на МВР-Варна ще предложи за награждаване двама служители на Пето РУ, които спасиха обитателите на пламнала вила - част от старчески дом, в местността "Св. Никола".
Инцидентът стана през нощта на 13 октомври. Първи на сигнала се отзовали младши инспектор Плеслав Минчев - командир на отделение, и младши инспектор Норман Недков - старши полицай в група “Охранителна полиция”.
Без да се колебаят, те влезли в горящата вила и успели да изведат двама трудноподвижни мъже. Благодарение на професионалната реакция и смелостта на двамата служители на реда е била предовтратена тежка трагедия, изтъкват от ОДМВР.
Пострадалите са настанени във Военноморска болница, където лекарите продължават борбата за живота им.