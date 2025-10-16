Васил Терзиев: ВАС потвърди, че Столична община е спазила закона в спора с АПИ за ремонта на моста при бул. "България"

Върховният административен съд (ВАС) окончателно потвърди, че Столична община е действала законосъобразно в спора с Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) относно ремонта на моста при бул. „България“ и Околовръстния път. С решението си съдът задължава АПИ да извърши необходимите ремонтни дейности по съоръжението.

„Фактите са категорични – София спечели с аргументи, с факти и със закон“, коментира столичният кмет Васил Терзиев по повод съдебното решение.

Спорът между общината и АПИ се разгоря преди повече от година, след като в общественото пространство се появиха различни твърдения относно собствеността и поддръжката на моста. Терзиев припомня, че в публичното пространство се появиха твърдения като „Кметът не знае чия е колоната“, а представители на различни политически сили отправяха взаимни обвинения.

Кметът заяви, че по време на аварийните дейности общината е предприела действия, за да гарантира безопасността на движението и гражданите, въпреки че според нея задължението за ремонта е на държавната агенция.

„Когато “подпряхме колоната”, ние свършихме аварийната работа, от която АПИ се оттегли. Не бездействахме, не прехвърляхме отговорност, а действахме в интерес на хората“, заявява Терзиев.

Според него решението на ВАС е доказателство, че предприетите мерки от страна на общината са били правилни и законни.

„Понякога истината има нужда от време, за да изплува над фоновия шум, но тя винаги излиза наяве“, допълни кметът.

Васил Терзиев постави въпроса дали след окончателното съдебно решение ще последва извинение към гражданите на София, които в продължение на месеци търпяха затруднения заради спора около ремонта. По думите му „Вероятно няма да има извинение – не към мен, а към софиянци, които понесоха неудобствата. Но това вече няма значение“, посочи също кметът.