Над 220 000 души в България са на воден режим

Над 80% е загубата на вода в Перник

Над 220 000 души са на воден режим на различни места в страната. Това показа анализ на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на причините за нарушен достъп до питейна вода през 2025 г. в някои региони на страната, в резултат на зачестили проблеми с безводието.

Извършени са проверки на ВиК дружествата в страната до каква степен те са изпълнили поставените им цели за намаляване загубите на вода за 2024 г. и са направени конкретни препоръки. Анализът е 130 страници и показва, че първенец по засегнати населени места над 500 души е ВиК операторът в Плевен, отчитащ общо 13 населени места и население от 107 000 души на воден режим. Загубата на вода е 71,31%.

Стряскащи данни показва анализът за Брезник, там загубите на вода са 73% през 2025 г. и населението е на воден режим почти година. Над 80% е загубата на вода в Перник за 2024 г., а 89,45% в Радомир. КЕВР отчита, че ВиК - Перник е предприело минимални инвестиционни и експлоатационни мерки за подобряване на ситуацията през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. КЕВР отбелязва, че няма създадена организация за откриване на скрити течове, но по думите на ведомството "тепърва ще се създава".

Целият анализ може да видите тук.