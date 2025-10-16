Отпадат визите за краткосрочни пътувания до Южна Африка

Притежателите на обикновени български паспорти могат да влизат и пребивават в Република Южна Африка без необходимост от виза за срок до 90 дни при краткосрочни посещения. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

Безвизовият режим е от 7 октомври и не обхваща пътувания с цел обучение, работа, управление или регистриране на бизнес, получаване на медицинско лечение и други дейности, посочени в чл. 13–24 от Имиграционния акт на Република Южна Африка. 

Това решение отразява високото ниво на двустранните отношения между България и Република Южна Африка и ще допринесе за улесняване на контактите между гражданите, туризма и бизнес обмена.

Паспортът трябва да бъде валиден най-малко 30 дни след датата на планираното напускане на страната и да съдържа минимум две свободни страници, посочват на сайта си от МВнР.

Българските граждани могат да пътуват краткосрочно без визи до над 170 държави по света, отбелязват от министерството.

