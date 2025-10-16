Признание за български учен в световна класация: Професор от БДУ е сред най-влиятелните учени

Ръководителят на Лабораторията по математична химия към Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - проф. дхн Ованес Мекенян, е сред най-влиятелните учени в света. Той е оценен сред 11 милиона изследователи, на базата на публикационна активност и цитиран в тазгодишната т. нар. Станфордска класация.

Класацията, разработена от екипа на проф. John P. A. Ioannidis от Университета Станфорд, използва данни от Scopus (Elsevier) и библиометрични показатели, за да отличи учените с най-силно влияние върху световната наука. Тя показва първите 2% влиятелни учени от 22 научни области и 174 подобласти.

Класирането е разделено на две – за 2024 година, и за цялостно кариерно развитие.

Лабораторията, основана от бургаския учен събира 40 специалисти, които реализират постижения в областта на моделирането на токсикологични и екологични ефекти на базата на т. нар. QSAR. Това се осъществява посредством математически модели, чрез които могат да се прогнозират физикохимичните и биологични реакции на веществата.