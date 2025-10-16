Боян Магдалинчев: Решенията за Борислав Сарафов и Мариника Чернева продължават да действат

Така както са приети решенията на двете колегии, те ще продължат – Мариника Чернева встъпва като изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд (ВАС), а Борислав Сарафов – като изпълняващ функциите главен прокурор. Това каза пред медиите представляващият Висшият съдебен съвет Боян Магдалинчев след решението на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) да не отправи искане до Народното събрание (НС) за тълкуване на текста от чл. 173 ал. 15 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Магдалинчев обясни, че Съдийската и Прокурорската колегии във ВСС са с различни позиции. При случая със Сарафов и определянето му за изпълняващ функциите се отчита, че той няма мандат и е избран за временно изпълняващ длъжността след прекратяване на мандата на Иван Гешев като главен прокурор. За разлика от ВАС, където мандатът на Георги Чолаков е изтекъл в края на 2024 г., той е избран за изпълняващ функциите след това и при действието на разпоредбата от ЗСВ трябваше да се избере нов изпълняващ функциите (и.ф.) до избор на титуляр, което по думите на Магдалинчев не се знае кога ще бъде, тъй като мандатът на ВСС е изтекъл и няма член, който да може да гласува, добави Магдалинчев.

По думите му след шест месеца трябва да бъде избран нов и.ф. председател на ВАС на мястото на Мариника Чернева, като се следва текстът в закона.

Магдалинчев коментира и позицията на два състава на Върховния касационен съд (ВКС), които посочват по две искания за възобновяване на дела, че Борислав Сарафов не може да бъде и.ф. главен прокурор и няма право да иска това. Той посочи, че тези актове на съда имат действие само по конкретните предложения за възобновяване и нямат обвързващо действие по отношение на други случаи към този момент. Боян Магдалинчев добави, че, ако има противоречива практика, във ВКС може да се пристъпи към приемане на тълкувателно решение, при което да се уеднакви позицията и тя ще бъде задължителна.

По време на днешния дебат в Пленума на ВСС двама членове на Прокурорската колегия Стефан Петров и Огнян Дамянов посочиха, че няма да подкрепят да се пита НС, тъй като позицията на колегията е ясна – разпоредбата в ЗСВ е неприложима спрямо решението за определяне на Борислав Сарафов за изпълняващ функциите, предаде БТА. Също така бе отбелязано, че потвърждението на тяхното решение за Сарафов от септември не е било обжалвано пред ВАС.

Олга Керелска от Съдийската колегия отбеляза, че досега два пъти е отправяно искане до парламента за тълкувателен закон по различни текстове, едното около 2018 г., като до момента на нито едно от двете не е получен отговор. Председателят на ВКС Галина Захарова заяви, че текстът на разпоредбата е ясен.