Почернени родители и граждани поискаха оставката на председателя на ВКС

Декларацията беше внесена в деловодството на Висшия съдебен съвет

Родители на загинали деца във войната по пътищатa и граждани поискаха оставката на председателя на ВКС Галина Захарова.

Декларацията беше внесена в деловодството на Висшия съдебен съвет и предстои да се обсъди на заседание на Съдийска колегия, която се ръководи от самата Галина Захарова, чиято оставка родителите на загинали във войната по пътищата искат.

"В България има много честни съдии, прокурори и следователи, които си вършат много съвестно работата. За жалост когато съдебната система е овладяна от деребей с политически амбиции, които еднолично решават кой да получи справедливост и кой не, страдат не само обикновените граждани, но и истинските професионалисти в системата. Категорично се противопоставям на опитите съдът и прокуратурата да бъдат политизирани и овладени от хора жадни за автокрация и абсолютна власт на всяка цена", коментира Диана Русинова, основател на Европейски център за транспортни политики.

"Когато майки и бащи стоят с разплакани очи пред ВСС и чакат някой да ги изслуша – а срещу тях стои стена от мълчание – това е вашият провал. Когато ВКС узурпира функции на други институции и блокира ключови дела с огромен обществен интерес – това е вашият подпис под хаоса. Когато съдът освобождава убийци и им дава шанс да избягат от страната, докато близките на жертвите посещават гробищата – това е вашата морална отговорност.

Вие трябваше да бъдете гарант за правото. Вместо това, станахте гарант за система, която убива втори път – този път със съдебен акт. Вие трябваше да сте лице на справедливостта. Днес сте лице на бездушието.

Вместо да се съсредоточи върху решаването на стотици дела, ВКС стана последна административна инстанция, изземвайки функциите на ВАС и произнасяйки се относно легитимността на актовете на и.ф. главния прокурор на Република България. В същото време продължиха кадровите назначения, въпреки изтеклия мандат на членовете на ВСС", пишат в свое отворено писмо граждани и близки на загинали във войната по пътищата.

"Системният провал на ВКС и ВСС е резултат не само от лоши политически решения, а от отказ от морал и съвест. Затова ние, гражданите, които изгубихме най-скъпото, настояваме за вашата незабавна оставка от длъжноста председател на ВКС – като акт на достойнство, ако у вас е останало такова. България не може повече да търпи съд, в който съвестта е в малцинство. Не можем повече да живеем в държава, в която правосъдието е без лице, а лицето му е обърнато настрани", отбелязват те.

Документът е адресиран до Висш съдебен съвет, Върховен касационен съд, Министерство на правосъдието, Народно събрание и до всички граждани, които вярват в справедливостта.

Писмото е подписано от Инициативен комитет на близки на жертви на пътни и други престъпления, граждани, обществени организации, сдружение „Ангели на Пътя", Петя Иванова-майка на Васко, Николай Попов-баща на Сияна, Петя Георгиева-майка на Сияна, проф. Николай Попов- дядо на Сияна, Стоянка Ламбева-баба на Сияна, Красимир Арсов-баща на Филип, Николина Петкова-майка на Филип, Теодора Седмакова-майка на Иван, Илиян Илиев-баща на Йоана и Николай, син на Татяна и Николай, Малинка Енева-майка на Енчо Енев, Галина Илиева-майка на Тодор, Диана Димитрова-майка на Димитър, Тодор Т. Батков-ЕЦТП, Диана Русинова-ЕЦТП и др.