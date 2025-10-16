Пейка за кърмачки монтираха в Бургас

В Бургас монтираха пейка за кърмачки. Новата придобивка се намира в Морската градина.

„От няколко дни майките в града могат да кърмят спокойно в парка, без да се притесняват от чуждото внимание. На метри от брега на морето е поставена красива пейка под формата на пеперуда“, съобщават от Община Бургас.

Крилата на пеперудата са изработени така, че да осигуряват комфорт и дискретност за майката и нейното дете.

Пъстрата пейка е направена по идея на Таня Анестева, която е автор и на пейките - книги, които вече са изключително популярни не само в Бургас, но и в цяла България.

Пейката за кърмачки е изработена в Бургас, тя е от стъклопласт и е покрита с висококачествено UV фолио, което пази цветовете ѝ живи и ярки. Тя е дарение от авторката на идеята - Таня Анестева и Ротари клуб Бургас-Приморие.