Келог: Първа точка от мирния план за спиране на конфликта в Украйна е всеобхватно прекратяване на огъня

Специалният пратеник на президента на САЩ за Украйна Кийт Келог заяви, че Вашингтон е представил мирен план от 22 точки за разрешаване на руско-украинската война и разкри същността на първата точка. Това е всеобхватно прекратяване на огъня.

За това той написа в социалната мрежа X, съобщава Укринформ.

In Istanbul @SecRubio made it clear that we have presented "a strong peace plan". Coming out of the London meetings we (US) came up with a comprehensive 22 point plan that is a framework for peace. The first point is a comprehensive cease fire that stops the killing now @POTUS .