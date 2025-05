Кийт Келог отговори на заплахите на Медведев: Нещастно и безразсъдно!

Специалният пратеник на президента на САЩ за Украйна Кийт Келог нарече коментарът на Димитър Медведев, съдържащ заплаха за Трета световна война, „безразсъден“ и "недостоен" за държава с претенции за световна сила.

По-рано заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия реагира на думите на президента на САЩ Доналд Тръмп, който заяви: "Ако не бях аз, много лоши неща щяха да се случат на Русия досега". Медведев, който често отправя заплахи към съюзниците на Украйна, написа в социалните мрежи, че "наистина лошото нещо е Трета световна война".

„Насаждането на страхове за Трета световна война е нещастен, безразсъден коментар на Медведев, недостоен за световна сила. Президентът Тръмп работи, за да спре тази война и да спре убийствата. Очакваме руския меморандум (списък с условия), който обещахте преди седмица. Прекратете огъня сега.“, написа ген. Келог в "Х".

Stoking fears of WW III is an unfortunate, reckless comment by @MedvedevRussiaE and unfitting of a world power. President Trump @POTUS is working to stop this war and end the killing. We await receipt of RU Memorandum (Term Sheet) that you promised a week ago. Cease fire now. https://t.co/Mq2NxLyw2V