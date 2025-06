Колони от танкове пристигнаха във Вашингтон преди огромния военен парад на рождения ден на Доналд Тръмп (ВИДЕО)

Колони от танкове пристигнаха във Вашингтон преди планирания огромен военен парад по случай 250-годишнината на американската армия, който съвпада с рождения ден на президента Тръмп и Деня на знамето.

Някои от 150-те военни машини, предназначени да участват в парада в събота, пристигнаха в столицата с товарен влак през уикенда, показва видео, споделено в X от репортера Бенджамин Алварес.

Танкове M1 Abrams, бойни машини M2 Bradley и Stryker, както и гаубици M109 Paladin бяха сред оборудването, пристигнало миналата събота. Те пътуваха 1300 километра от Тексас, като отпътуваха за столицата на 21 май.

Според армията, еднодневното събитие на Националния мол ще включва и приблизително 6600 войници и 50 самолета.

Програмата е с бюджет от 30 милиона долара, но може да нарасне до 45 милиона долара в зависимост от необходимостта от ремонт на повредени улици около Вашингтон и други фактори.

Всеки от основните бойни танкове M1 Abrams тежи около 63 800 кг.

