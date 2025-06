Американската армия изпраща 700 морски пехотинци в Лос Анджелис

Американската армия ще изпрати временно около 700 морски пехотинци в Лос Анджелис, докато пристигнат още военни от Националната гвардия, което е поредната ескалация в отговора на президента Доналд Тръмп на уличните протести срещу имиграционната му политика, съобщава Reuters.

Напрежението нараства, откакто Тръмп активира Националната гвардия в събота, след като избухнаха улични протести в отговор на имиграционните рейдове в Южна Калифорния. Това е най-голямата засега точка на възпламеняване в агресивните усилия на администрацията на Тръмп да депортира мигранти, живеещи незаконно в страната.

Съобщението, че ще бъдат изпратени морски пехотинци, беше направено в четвъртия пореден ден на протести. Късно в понеделник полицията започна да разпръсква стотици демонстранти, които се събраха пред федералния център за задържане в центъра на Лос Анджелис, където са задържани имигранти.

Due to increased threats to federal law enforcement officers and federal buildings, approximately 700 active-duty U.S. Marines from Camp Pendleton are being deployed to Los Angeles to restore order.



