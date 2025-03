Косово, Албания и Хърватия подписаха Тристранна декларация за военен съюз, съобщава Koha Ditore.

Подписването на декларацията се състоя в Албания, където министърът на отбраната на Албания Пиро Венгу прие с високи военни почести своите колеги от Косово Еюп Македончи и от Хърватия Иван Анушич.

Министърът на отбраната Еюп Македончи каза, че целта на сътрудничеството не е заплаха за когото и да било, а послание към онези, които възнамеряват да заплашват региона.

„Целта на това сътрудничество не е да заплашваме никого, то е послание към тези, които възнамеряват да заплашват региона, ние им показваме, че сме заедно и няма да позволим на никого да дестабилизира региона. Благодаря на министъра на Албания и Хърватия за тази инициатива, оценявам, че това споразумение е първото тристранно в региона. Още веднъж, това споразумение е декларация, то е послание към всяка страна, която цели дестабилизация, ние сме заедно и очакваме и други страни да се присъединят“, каза той.

