Легенда на Юнайтед с близнаци, играещи за два национални отбора (СНИМКИ)

Тайлър и Джак Флетчър са братя близнаци, за които тепърва ще се чува във футболните среди, а интересното е, че синовете на легендарния футболист на Манчестър Юнайтед Дарън Флетчър играят за два различни национални отбора.

Дарън, който прекара 14 години на "Олд Трафорд", има синове - Джак и Тайлър, родени през 2007 г., които започнаха футболни кариери. Сега и двамата са достигнали точката на влизане в старшия футбол и в момента са част от младежкия отбор на Манчестър Юнайтед. Но интересното е, че и двамата играят за различни национални отбори и са капитани, съобщи вестник "Сън".

Тайлър Флетчър е решил да играе за Шотландия, докато Джак Флетчър носи фланелката на Англия. Като капитани те водят поколенията на тези два отбора до 18 години. Интересното е, че те играха и един срещу друг в двубоя Шотландия – Англия.

Sons of Man Utd legend Darren Fletcher, Jack and Tyler are smashing it right now. 👏



The twins both captained their respective national teams of their age group in this international break ❤️ pic.twitter.com/c9mo7E6Zrc