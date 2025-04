Малък самолет се разби във Флорида

Малък самолет се разби днес в южната част на американския щат Флорида близо до голяма междущатска магистрала и жп линии, предаде Асошиейтед прес, като се позова на полицията.

Полицията на Бока Ратон съобщи в публикация в социалните мрежи, че няколко пътни участъка близо до летището на този град са затворени. Става дума за участъци, които са близо и до междущатската магистрала 95. Местни медии съобщиха, че самолетът гори и на мястото са мобилизирани пожарникари.

Все още не е ясно колко души са били на борда на самолета и дали има оцелели.

BREAKING: A plane has just crashed in Boca Raton, Florida.



Okay, I’m not trying to automatically blame Trump here—but seriously, is this normal?



Are we just seeing more media coverage of these crashes, or is there actually a rise in accidents because safety and oversight are… pic.twitter.com/4Me7yTMmS0