Като Берлин през 1945 г.: Ген. Келог предложи следвоенна Украйна да бъде разделена на зони за отговорност

Украйна може да бъде разделена на зони за контрол по подобие на Берлин след Втората световна война, като част от бъдещо мирно споразумение с Русия, предложи специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп за Украйна и Русия, в интервю за The Times.

Пенсионираният генерал-лейтенант Кийт Келог обясни, че британски и френски войски биха могли отговарят за зона на запад от река Днепър, която разполовява Украйна от север на юг, формирайки там т.нар. „успокояващи сили“.

Руската армия може да остане в окупирания Изток, а в демилитаризирана зона между двете сили ще бъдат разположени украински военни. САЩ обаче няма да предоставят сухопътни сили.

„Можете да го направите да изглежда като в Берлин след Втората световна война, когато имаше руска зона, френска зона, британска зона и американска зона“, каза Келог, който преди това беше съветник по националната сигурност на вицепрезидента Майк Пенс. По думите му, Украйна е достатъчно голяма, за да побере няколко армии, които "искат да наложат прекратяване на огъня".

Демилитаризирана зона от 18 мили може да бъде въведена по съществуващите линии на контрол на изток.

Москва многократно е настоявала, че няма да приеме мироопазващи войски от която и да е страна от НАТО „при никакви условия“ в Украйна, припомня The Independent и уточнява, че предложението на генерал Келог би означавало Украйна да се откаже от възстановяването на източните си територии, които сега са под руски контрол.

Келог призна, че руският президент Владимир Путин също може да отхвърли плана, но настоя, че наблюдението на демилитаризираната зона би било осъществимо. Той предложи избори в Украйна след прекратяване на огъня, като отбеляза, че това решение е на украинците.

След публикуването на статията в британското издание, със заглавие "Пратеник на Тръмп: Украйна може да бъде разделена като следвоенен Берлин", Келог уточни в ссоциалната мрежа "Х", че позицията му е била представена погрешно. "Аз говорех за сили за сдържане след прекратяването на огъня, в подкрепа на суверенитета на Украйна. В дискусиите за разделянето имах предвид области или зони на отговорност за съюзнически сили (без американски войски), а не разделяне на Украйна", каза той.

The Times article misrepresents what I said. I was speaking of a post-cease fire resiliency force in support of Ukraine’s sovereignty. In discussions of partitioning, I was referencing areas or zones of responsibility for an allied force (without US troops). I was NOT referring… https://t.co/wFBcEVjxtO