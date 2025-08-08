САЩ дават 50 млн. долара за информация за венецуелския президент

Обвиняват Николас Мадуро, че ръководи банда за трафик на наркотици

Каракас определи това действие като “абсурдно”

Съединените щати удвоиха на 50 милиона долара наградата си за венецуелския президент Николас Мадуро, който е обвинен в трафик на наркотици, съобщиха световните медии.

Вашингтон, който не признава последните две изборни победи на Мадуро, обвинява лидера на южноамериканската страна, че ръководи банда за трафик на кокаин.

“Министерството на правосъдието и Държавният департамент обявяват историческа награда от 50 милиона долара за информация, водеща до ареста на Николас Мадуро. Той е един от най-големите наркотрафиканти в света и заплаха за националната ни сигурност”, каза главният прокурор Пам Бонди. “Мадуро използва чуждестранни терористични организации, за да внася смъртоносни наркотици и насилие в нашата страна”, заявява Бонди. Предишната награда беше определена през януари на 25 милиона долара.

Каракас определи това действие като “жалко” и “абсурдно”. Венецуелският външен министър Иван Гил заяви, че “жалката” награда за Бонди е “най-абсурдната димна завеса, която някога сме виждали”. “Достойнството на нашата родина не е за продан. Ние отхвърляме тази груба политическа пропагандна операция”, каза Гил в Telegram.

През 2020 г., по време на първия мандат на президента Доналд Тръмп, Мадуро и други високопоставени венецуелски служители бяха обвинени във федералния съд в Ню Йорк по няколко обвинения, включително участие в заговор за “наркотероризъм”, корупция и нарушаване на човешките права.