Доналд Тръмп призова за "незабавна" оставката на шефа на "Интел" заради връзки с Китай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова в четвъртък за незабавната оставка на главния изпълнителен директор на "Интел Корпорейшън" (Intel Corporation) Лип-Бу Тан, като го нарече "силно противоречив" заради инвестиции във фирми, свързани с Китай, съобщи Ройтерс.

"Няма друго решение на този проблем", написа Тръмп, с което постави под въпрос ръководството на ключова компания за американската индустрия за производство на чипове, която наскоро получи почти 20 млрд. долара държавна подкрепа по Закона за чиповете и науката.

Изявлението на Тръмп в платформата "Трут соушъл" (Truth Social) доведе до спад от около 4 на сто в цената на акциите на технологичния гигант в предборсовата търговия.

По-рано сенаторът републиканец Том Котън изпрати писмо до борда на директорите на "Интел" с въпроси за връзките на Тан с китайски компании, включително такива с връзки с китайската армия. Според разследване на "Ройтерс" Тан е инвестирал поне 200 млн. долара в стотици китайски фирми в периода 2012–2024 г., някои от които оперират в сектора на напредналите технологии и чипове.

Говорител на "Интел" коментира, че компанията и Тан са ангажирани с националната сигурност и с ролята си в американската отбранителна екосистема, като потвърди, че въпросите на сенатора ще бъдат разгледани. Самият Тан не е коментирал публично темата.