САЩ налагат санкции на фигури от мексиканския картел, включително на популярния рапър El Makabelico

Картелът дел Норесте се счита за една от най-насилствените организации за трафик на наркотици

Министерството на финансите на САЩ обяви санкции върху активите на четирима души, които свързва с мексиканския картел del Noreste, включително популярния хип-хоп изпълнител El Makabelico, съобщава Reuters.

Министерството на финансите заяви, че санкциите са насочени към трима "високопоставени членове" на Картел дел Норесте, който се отдели от Лос Зетас, както и към "виден сътрудник" на групата - Рикардо Ернандес, 34-годишен музикант, известен като El Makabelico, който има милиони последователи в социалните медии.

Министерството на финансите заяви, че концертите и събитията на El Makabelico се използват за изпиране на пари от името на организацията, "като 50 % от хонорарите му от стрийминг платформи отиват директно в групата".

Министерството на финансите идентифицира другите трима души като Абдон Родригес, Антонио Ромеро и Франсиско Ескеда.

Вашингтон заяви, че санкционираните лица са играли важна роля в дейността на картела, включително в трафика на наркотици, изнудването и прането на пари.

Министерството на финансите заяви, че през май е наложило санкции и на двама "високопоставени членове" на картела.

Картелът беше сред тези, които администрацията на президента Доналд Тръмп през февруари определи като глобални терористични организации.

"Министерството на финансите ще продължи да бъде непреклонно в усилията си да постави Америка на първо място, като се насочи към терористичните наркокартели. Тези картели тровят американците с фентанил и провеждат операции за контрабанда на хора по югозападната ни граница", заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент.

Картелът дел Норесте се счита за една от най-насилствените организации за трафик на наркотици в Мексико и има значително влияние по американско-мексиканската граница, особено в Ларедо, Тексас, заявиха от Министерството на финансите.