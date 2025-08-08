Пентагонът променя правилата за предоставяне на оръжия на Украйна

Документът разделя американските оръжейни запаси на червени, жълти и зелени категории

Пентагонът измени политиката си през юли, давайки му правото да връща оръжия, предназначени за Украйна, обратно в американските запаси, съобщава CNN , позовавайки се на източници, които са се запознали с меморандум от заместник-министъра на отбраната Елбридж Колби.

Меморандум, написан от ръководителя на политиката на Пентагона миналия месец, дава възможност на Министерството на отбраната да пренасочи определени оръжия и оборудване, предназначени за Украйна, обратно в американския арсенал, според четирима души, които са го прочели - драматична промяна, която може да доведе до това милиарди долари, предназначени преди това за разкъсваната от война страна, да отидат за попълване на намаляващите американски запаси, съобщава американският телевизионен канал.

"Това е радикална стъпка, която може да доведе до насочване на милиарди долари, отпуснати преди това ( за Украйна - бел. ред.), към попълване на намаляващите американски резерви“, се казва в изявлението.

Отбелязва се, че министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет, който спря военните доставки за Киев през юли , е действал в съответствие с тази нота. Документът остава в сила, подчертава CNN. Според източници, все още няма случаи на връщане на оръжия, но ако това се случи, може да лиши Киев от оръжия на стойност милиарди долари.

Документът разделя американските оръжейни запаси на червени, жълти и зелени категории. Ракетите за противовъздушна отбрана "Пейтриът", предназначени за Украйна, и някои други видове оръжия са класифицирани в червената категория.

Освен това, според източници на медията, Пентагонът разработва нова система с НАТО за продажба на американски оръжия на Европа, които след това биха могли да бъдат прехвърлени на Украйна. По този начин Киев ще изпрати списък с желани оръжия и оборудване на Алианса. След това върховният главнокомандващ на съюзническите сили в Европа Алексус Гринкевич ще определи дали САЩ разполагат с достатъчно запаси за продажба. След това на европейските партньори ще бъдат предоставени списъци за потенциална покупка.

Преди това Тръмп заяви, че Съединените щати и Европейският съюз са се споразумели да изпратят американско оръжие на Киев, като Европа ще поеме разходите. Бъдещите доставки ще включват батерии "Пейтриът", а не само ракети. Според съобщения в медиите, Вашингтон е настоявал Германия да закупи два пъти повече системи за противовъздушна отбрана, отколкото е било договорено по-рано. Франция, Италия, Чехия, Унгария и други страни отказаха да участват в инициативата, припомня руската агенция РИА Новости.

В началото на юли Politico съобщи за спирането на доставките на американски боеприпаси и оръжия за Украйна на фона на изчерпване на американските запаси. Говорителят на Белия дом Анна Кели потвърди спирането пред NBC, отбелязвайки, че решението е взето, за да се поставят интересите на Америка на първо място.

По-късно обаче CNN отбеляза, че министърът на отбраната Пит Хегсет не е информирал предварително президентската администрация за решението си. Асошиейтед прес съобщи още, че решението на Пентагона е изненадало Тръмп. Американският лидер по-късно заяви, че не знае кой е разрешил спирането на военната помощ за Киев, обещавайки да изпрати на Украйна още "отбранителни активи".