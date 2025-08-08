Седемте претендента за домакин на срещата на върха Тръмп-Путин

Президентът Тръмп ще се срещне с президента на Русия Путин през следващите седмици за среща на върха, която може да определи съдбата на Украйна. Изборът на място вече е решен, според Кремъл. Но все още не е обявен, пише The Times.

Изборът на място за провеждане на срещата е усложнен от заповедта за арест на руския лидер от Международния наказателен съд (МНС), която задължава държавите членки да го задържат веднага щом влезе в страната.

Обединените арабски емирства

Путин заяви, че ОАЕ биха били „едно от подходящите“ места за среща с Тръмп. Нито една от държавите от Персийския залив не е член на МНС. Всички те са склонни да имат силни дипломатически връзки както със САЩ, така и с Русия.

Путин беше домакин на шейх Мохамед бин Зайед ал-Нахян, президентът на ОАЕ, завършил Сандхърст, в Москва тази седмица и предложи страната като потенциално място за среща.

„Имаме много приятели, които са готови да ни помогнат да организираме събития от този вид. Един от нашите приятели е президентът на Обединените арабски емирства“, каза руският лидер.

Саудитска Арабия

Тръмп вече е спекулирал, че Саудитска Арабия ще бъде най-вероятното място за среща с Путин.

Саудитска Арабия беше домакин на разговори между руски и американски представители за Украйна тази година, а престолонаследникът Мохамед бин Салман играе посредническа роля в ключови моменти по време на конфликта.

Делегацията на САЩ, включително Стив Уиткоф, Марко Рубио и Майк Уолц, се срещна с руски представители в Рияд през февруари.

Петима британци, заловени по време на бой в Украйна - Айдън Аслин, Джон Хардинг, Дилън Хийли, Андрю Хил и Шон Пинър - бяха освободени благодарение на саудитските преговарящи през 2022 г. в сложен дипломатически акт, в който участва и Роман Абрамович, руският олигарх и бивш собственик на футболен клуб "Челси".

Катар

Вече действащ като посредник между Хамас и Израел, Катар се превърна в център на световната дипломация.

САЩ имат военна база в Катар, а Тръмп получи самолет за 400 милиона долара от държавата от Персийския залив.

Но Катар е близо и до Русия. Двете страни, които бяха домакини на Световните първенства по футбол на ФИФА съответно през 2022 и 2018 г., са големи износители на природен газ. Шейх Тамим бин Хамад ал Тани, емирът на Катар, завършил Хароу, се срещна с Путин в Москва тази година.

Турция

Истанбул беше мястото на преговорите за прекратяване на огъня между Русия и Украйна през 2022 г., които се провалиха, след като бяха разкрити кланетата сред цивилното население в Буча.

Турският президент Ердоган разговаря редовно както с Тръмп, така и с Путин. Руски и украински представители се срещнаха за два кръга мирни преговори в Турция тази година, а страната не е член на Международния наказателен съд.

Финландия

През 2018 г. последната среща на върха между Тръмп и Путин се проведе в Хелзинки, град, често смятан за неутрално място за срещи по време на Студената война.

Финландия обаче се присъедини към НАТО през последните години и зае решително по-враждебна позиция към Русия. Страната е отдаден член на Международния наказателен съд.

В интервю за The Times миналата година Елина Валтонен, финландският външен министър, изключи Хелзинки като възможно място за провеждане.

„Напълно бих изключила подобни дискусии в Хелзинки, ако нямаше значителен ход от страна на Русия, показващ, че искат да се върнат към цененето и зачитането на международното право“, каза тя.

Швейцария

Швейцария беше домакин на последната среща на върха между президентите на Русия и САЩ. Президентът Байдън се срещна с Путин в Женева през 2021 г., същия град, където се проведоха пробивните преговори между Роналд Рейгън и Михаил Горбачов през 1985 г.

Президентът Байдън и президентът Путин на срещата на върха между САЩ и Русия в Женева.