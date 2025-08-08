Зеленски признава невъзможността за въоръжено връщане на територии

Ще търси дипломатически варианти

Връщането на освободените от Русия територии под украински контрол чрез сила вече не е възможно, заключи украинският президент Володимир Зеленски, пише The Telegraph. Сега той ще търси дипломатически варианти за разрешаване на конфликта. Въпреки че Украйна може да се съгласи на прекратяване на огъня, като същевременно запази настоящата фронтова линия, те не искат да позволят „международно признаване на контрола на Русия върху каквито и да е територии“, отбелязва изданието.

Доналд Тръмп заяви, че е отворен за среща с Владимир Путин без Володимир Зеленски, като се отказва от по-ранно обещание, че ще участва само в тристранни мирни преговори. Представители на Белия дом, цитирани от няколко медии в четвъртък, заявиха, че руският лидер ще трябва да се съгласи да се срещне с украинския си колега, за да продължат преговорите с Тръмп.

Но на въпрос в четвъртък вечерта дали Путин трябва да разговаря с г-н Зеленски преди срещата си с Тръмп, американският президент отговори: „Не, не е нужно. Не, не, те биха искали да се срещнат с мен и аз ще направя всичко възможно, за да спра убийствата.“

По-рано в четвъртък източник от Белия дом заяви:

„Путин трябва да се срещне със Зеленски, за да се проведе срещата.“

Юрий Ушаков, помощник на Кремъл, заяви, че срещата между Путин и Тръмп ще се проведе „в следващите дни“. Обединените арабски емирства бяха посочени като потенциално място за провеждане.

Дмитрий Полянски, заместник-посланикът на Русия в ООН, заяви, че руският лидер и президентът на САЩ са се споразумели за място, „което не искат да разкрият“.

Путин сигнализира, че все още не е готов да се изправи лице в лице със Зеленски в близко бъдеще, казвайки:

„За да се случи това, трябва да се създадат определени условия. За съжаление, все още сме далеч от създаването на такива условия.“

Очевидният отказ на Тръмп от искането за тристранни мирни преговори дойде, след като подробности за предложения американски мирен план се появиха като основа за разговорите между Вашингтон, Киев и Москва .

Стратегията би сложила край на продължителната война с примирие, но няма да доведе до официално мирно споразумение, според репортаж на полския новинарски уебсайт Onet.

Този план би позволил на Русия да запази де факто контрол над окупираните от нея земи, без да изисква от Украйна официално да отстъпи териториите на Москва.

Най-важното е, че от Украйна не би се очаквало да подпише документ, който блокира пътя ѝ към членство в НАТО или спира даренията на западни оръжия от съюзниците.

Американското предложение би изисквало Путин да се откаже от предишните си искания Украйна изцяло да предаде суверенитета си над четири региона на Москва и да прекрати западната военна подкрепа за Киев.

Предложените разговори между Тръмп и Путин ще бъдат първата им среща от седем години.

В четвъртък Ушаков заяви, че Москва и Вашингтон са се съгласили „по принцип“ за директни преговори, след като президентът на САЩ изрази съмнения относно перспективите за по-широки мирни преговори с участието на Зеленски часове по-рано.

„САЩ направиха предложение, което руската страна счита за приемливо“, каза той пред руските държавни медии, което доведе до твърдения от Кремъл, че американското предложение предлага на Русия суверенитет над всяка украинска територия.

В отговор на предложението, говорител на Зеленски заяви:

„По време на разговора на лидерите не беше споменато нищо подобно и Стив Уиткоф не каза нищо подобно; той говореше за други неща.“

Зеленски прекара четвъртък в телефонни разговори с редица европейски лидери, за да осигури подкрепа за нововъзникващите планове.

Украинският президент заяви пред Фридрих Мерц, канцлера на Германия, че не се страхува от уреждане на войната на среща с Путин.

„Украйна не се страхува от срещи и очаква същия смел подход от руска страна“, каза Зеленски.

След телефонен разговор с Еманюел Макрон, президента на Франция, той заяви: „Оставаме наясно с необходимостта от истинско прекратяване на огъня. Украйна е готова за него и все още няма ясен публичен отговор от Русия.“

Имаше опасения, че Путин може да използва всякакви лични разговори с Тръмп, за да го убеди да направи отстъпки, пренебрегвайки Зеленски, за да осигури бързо мир.

Сър Бен Уолъс, бивш министър на отбраната, заяви, че „Тръмп и Путин са известни с това, че са побойници“.

Сър Бен заяви, че Зеленски ще се нуждае от „европейска сила“ в залата по време на евентуални преговори, за да предотврати налагането му на споразумение от Тръмп и Путин .

„И Тръмп, и Путин са известни като побойници, те тормозят хората през цялото време и не мисля, че двама побойници срещу Зеленски, който е смел човек, но не мисля, че това непременно би довело до правилните резултати“, каза той пред Times Radio.

Зеленски обаче призна, че освобождаването на окупираните територии с въоръжена сила вече не е възможно и ще трябва да се търсят дипломатически решения.

Само една четвърт от украинците искат да се бият с Русия докрай, според проучване на Gallup, публикувано в четвъртък, което разкрива рязко намаляващата вяра на обществеността в постигането на победа.