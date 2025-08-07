Володимир Зеленски и Кристалина Георгиева обсъдиха нова финансова помощ за Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обсъди нова програма за финансова помощ с управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Зеленски обяви това в Telegram , съобщава "Укринформ".

"Беше важно да чуем какво вижда МВФ: въпреки войната, Украйна изпълнява всичките си задължения и прилага реформи. Обсъдихме нова програма за финансова помощ, която ще укрепи украинците както сега, така и в следвоенния период. Готови сме бързо да предприемем всички необходими стъпки. Правителството вече работи по това. Говорихме и за допълнително финансиране за нашите войници. Обмисляме различни варианти. Ще търсим решение заедно", написа Зеленски след разговора си с българката Кристалина Георгиева.

Както се съобщава, държавният глава на Украйна е обсъдил с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен разговора си с президента на САЩ Доналд Тръмп и наличните дипломатически възможности.