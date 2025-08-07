Путин нарече среща със Зеленски възможна, но при определени условия (ВИДЕО)

Путин не е против среща със Зеленски, но "трябва да се създадат условия"

Както отбеляза руският президент, предстои още дълъг път за създаването на такива условия

Руският президент Владимир Путин заяви, че не е против провеждането на среща с Владимир Зеленски, но трябва да се създадат условия за това.

"Многократно съм заявявял, че като цяло нямам нищо против това, възможно е", каза Путин пред репортери. "Трябва обаче да се създадат определени условия за това. За съжаление, все още има дълъг път за създаването на такива условия", добави той, цитиран от ТАСС.

По-рано помощникът на Кремъл Юрий Ушаков заяви пред журналисти, че руският лидер и президентът на САЩ Доналд Тръмп ще проведат среща през следващите дни.