Зеленски: Русия изглежда по-склонна към прекратяване на огъня

Украйна определено ще защитава своята независимост

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия изглежда "по-склонна" към прекратяване на огъня, но подробностите по потенциалната сделка са от голямо значение и нито Украйна, нито САЩ трябва да бъдат заблуждавани от Москва, пише Reuters.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че срещата на неговия специален пратеник Стив Уиткоф с руския лидер Владимир Путин в сряда е донесла "голям напредък", но Тръмп не даде никакви подробности.

"Украйна определено ще защитава своята независимост. Всички ние се нуждаем от траен и надежден мир. Русия трябва да сложи край на войната, която сама започна", заяви Зеленски в социалната мрежа X.

Right on my way from our brigades here in Sumy region, I spoke with President Trump. This conversation happened after President Trump's representative, Steve Witkoff, visited Moscow.



Our joint position with our partners is absolutely clear – the war must end. And it must be done… pic.twitter.com/NOxZPAdSr2 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 6, 2025

Тръмп, който през последните седмици сигнализира за разочарование от Путин и даде на руския президент срок до петък да сключи мир с Украйна или да бъде изправен пред по-строги санкции, приветства посещението на Уиткоф като изключително продуктивно. Но служител на Белия дом заяви, че вторичните санкции, с които Тръмп заплаши страните, правещи бизнес с Русия, все още се очаква да бъдат приложени в петък.

В сряда беше подписана изпълнителна заповед за въвеждане на допълнителни 25% мита за Индия за вноса на руски петрол.

"Натискът върху (Русия) работи. Но главното е, че те не ни подвеждат в детайлите - нито нас, нито САЩ", каза Зеленски.