Кирил Дмитриев: Предстоящата среща между Путин и Тръмп може да бъде историческа

Предстоящата среща между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп може да бъде историческа, заяви Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) и специален представител на руския президент за икономическо сътрудничество с чужди държави.
"Русия потвърждава, че срещата на върха Путин-Тръмп може да се проведе следващата седмица и подготовката за нея продължава. Тази среща може да бъде историческа. Диалогът ще победи“, написа той в социалната мрежа X.
Russia confirms Putin-Trump summit may happen next week and summit preparations are ongoing. This can be a historic meeting. 🕊️— Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) August 7, 2025
Dialogue will prevail.
🇷🇺🤝🇺🇸
Както съобщи пред репортери помощникът на руския лидер Юрий Ушаков, Путин и Тръмп ще се срещнат през следващите дни. Следващата седмица е определена като целева дата за срещата на лидерите и в момента се разработват условията за срещата на върха.