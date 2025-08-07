Кирил Дмитриев: Предстоящата среща между Путин и Тръмп може да бъде историческа

Автор: Труд онлайн
Русия
Снимка: Х (Twitter)

Предстоящата среща между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп може да бъде историческа, заяви Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) и специален представител на руския президент за икономическо сътрудничество с чужди държави.

"Русия потвърждава, че срещата на върха Путин-Тръмп може да се проведе следващата седмица и подготовката за нея продължава. Тази среща може да бъде историческа. Диалогът ще победи“, написа той в социалната мрежа X.

Както съобщи пред репортери помощникът на руския лидер Юрий Ушаков, Путин и Тръмп ще се срещнат през следващите дни. Следващата седмица е определена като целева дата за срещата на лидерите и в момента се разработват условията за срещата на върха.

Още от (Русия)

Най-четени

Мнения