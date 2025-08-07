Удар с цените преди забраната със закон

Много хора се оплакват, че в магазините първо поставят цената в евро, а след това тази в лева

Салам поскъпна в рамките на дни

Удар с цените налагат редица търговци и производители на клиентите си броени дни преди да влезе в сила забраната на поскъпване без обективни икономически фактори. Читатели на “Труд news” сигнализират за редица поскъпвания на стоки и услуги. Промените в Закона за въвеждане на еврото, които забраняват от 8 август крайните цени в магазините да бъдат вдигани произволно, е приет от парламента, но още не обнародван в “Държавен вестник”.

Причината за това е, че до вчера нямаше указ на президента Румен Радев за обнародването.

Следващият брой на “Държавен вестник” е в петък, 8 август. Има шанс промените в закона да бъдат обнародвани, но е възможно процедурата да се забави.

Редица търговци не знаят какво ще се случи от 8 август, дали ще има проверки за цени, и ги вдигат предварително. На сайта antispekula.bg има много сигнали на граждани за поскъпване преди 8 август. Например цената на хляб “месен на ръка” от 380 гр. в голяма търговска верига в София тихомълком е поскъпнал от 2,99 лв. на 3,29 лв., което е повишение с 10%. За магазин от същата верига в София гражданин сигнализира, че на 22 юли редовната цена на млякото е 2,49 лв., а на 5 август е 2,59 лв. Друг сигнал показва как цената на салам на 25 юли е 8,79 лв., а на следващия ден е 8,99 лв.

Граждани сигнализират, че на сайт цената на детски колички преди две седмици е 449 лв. Сега цената е същата, но е в червено като намалена, а е написано, че предишната редовна цена е била 549 лв. Много хора се оплакват, че в магазините първо поставят цената в евро, която е по-ниска, а след това е цената в лева, което заблуждава потребителите. В редица магазини знакът за евро на цената е много малък и това също заблуждава потребителите.

Единственият начин потребителите да се противопоставят на поскъпването е да не купуват и да не ползват услуги, които са поскъпнали, категорични за икономисти, които “Труд news” потърси за коментар. Винаги някоя храна на трапезата или някоя друга стока може да бъде заменена с по-евтина, а ползването на някоя услуга може да бъде отказано или отложено. Например човек може много лесно да не купи хляб “месен на ръка”, а хляб месен на машина.

Търговците разчитат, че и конкурентите ще вдигнат цените и клиентите просто няма да имат избор. Или пък че няма да забележат промяната. Но потребителят винаги може да избира и просто може да не купува, дори това да му струва промяна на някои навици, например покупката на кафе на обяд или кутия бисквити. Същевременно споделянето на информация за поскъпване на някои стоки, например чрез социалните мрежи, може да оказва натиск върху търговците - така повече хора ще разберат за поскъпването и ще могат да преценят дали да купят тази стока и въобще дали да пазаруват от този магазин.

За необосновано вдигане на цените от 8 август ще следят Националната агенция за приходи и Комисията за защита на потребителите. В приетите от парламента промени в Закона за въвеждане на еврото е записано, че от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г. всяко увеличение на крайни цени в магазините трябва да е обосновано от обективни икономически фактори. Но депутатите тактично пропуснаха такова изискване да има за производителите. Така всеки доставчик може да вдигне цените без никаква съществена причина, което след това се отразява и на крайните цени в магазините.

Някои превалутират неправилно

Поставянето на евро върху етикетите върви с поскъпване

Някои търговци неправилно превалутират от левове в евро.

Двоен ръст на цените на крем за кожа

От 8 август всички цени на стоките и услугите би трябвало да бъдат обявени и в левове, и в евро. На повечето места това вече е направено, показа проверка на “Труд news”. Въпреки ясните правила за превалутиране на цените от левове в евро има търговци, които не спазват правилата. Например за комплект лигавници с цена 16,99 лв. на етикета е написано, че в евро цената е 8,99 евро. При правилно превалутиране цената би трябвало да бъде 8,69 евро, но е завишена с 0,30 евро.

При изписване на цените и в евро има поскъпване, за да бъде цената по-точна сума.

Добавянето на цените в евро е използвано от редица търговци да ги повишат. Например гражданин сигнализира за детска кухня, където при обявяване на цените и в евро има поскъпване с 2 лв. на меню.

Интересен е примерът със заведение за хотдог в Шумен. Преди месец цената на хотдога с кебапче е била 2,49 лв., а сега е 2,74 лв., за да може да бъде закръглена на 1,40 евро. От персонала обясняват на клиента, че нарочно са вдигнали цените, за да бъдат по-точни сумите при закръгляване в евро. Оказва се, че самата смяна на етикета е повод за поскъпване.

Друг гражданин сигнализира, че преди два месеца цената на крем, който омекотява кожата, е била 7 лв., а сега е 7,10 евро, което прави 13,89 лв. Това представлява увеличение от близо два пъти.

До 8 октомври само предупреждения

Отложиха санкциите за нарушения с два месеца

В продължение на два месеца служителите на НАП може да правят проверки, но не може да налагат санкции за необосновано поскъпване или за неправилно изписване на етикети.

Глоби до 2% от оборота

Депутатите дадоха на търговците още два месеца, в които свободно може да вдигат цени, както си поискат и без притеснение. Въпреки че в Закона за въвеждане на еврото записаха, че от 8 август поскъпването в магазините е забранено без обективни причини, санкции при нарушаване на забраната засега няма.

Депутатите решиха, че до 8 октомври 2025 г. Националната агенция за приходи и Комисията за защита на потребителите не могат да налагат санкции, а може да отправят само писмени предупреждения. Този гратисен период за нарушения на търговците не се отнася само до изискването за обозначаване на цените и в левове, и в евро. Гратисният период се отнася и за нарушаване на правилото за вдигане на цени без основание. Така в рамките на два месеца контролните органи може да обикалят по магазините, да виждат поскъпване, да изискват документи какво е наложило вдигането на цените, но дори да няма никаква причина за поскъпването не могат да наложат санкция.

От тези проверки може да има положителен ефект, но за търговците. При минаване на една проверка, която е ясно, че не може да завърши с налагане на санкция, търговците ще видят какви документи изискват от НАП и от КЗП. Така при следваща проверка ще бъдат много по-добре подготвени да представят “обективни икономически фактори” за поскъпване.

Глобите за нарушение на Закона за въвеждане на еврото стигат до 2% от годишния оборот. Но ще може да бъдат налагани след 8 октомври.

Вдигнали им наемите и продуктите били по-скъпи

Фризьори и маникюристки искат между 15 и 25 на сто повече за услугите

Признават, че са притеснени какво ще става от 1 януари

Нямало да почиват лятото

Фризьорки и маникюристки в София в един от най-активните летни месеци, когато клиентките им масово търсят услугите им преди отпуск, увеличиха цените между 15% и 25%.

Това е второто сериозно поскъпване на прически и маникюр за тази година - първото бе непосредствено след нова година, а обяснението бе с инфлацията и по-високите осигуровки за персонала, които идвали от повишената минимална заплата, на която осигурявали наетите на работа лица.

Фризьорка в квартално салонче обясни, че причина отново да повиши цените на предлаганите услуги е еврото. Заради него и доставчиците на бои, лакове за коса, шампоани и маски предлагали продуктите си с нови цени. Наемът за салона също бил увеличен. Всички по веригата бързали да вземат повече преди официалното преминаване към еврото. След това, можело да има и поредно поскъпване. Никой не знае какво ще стане, обясни фризьорката. Тя призна, че се чувства несигурна и дори нямало да си позволи лятна почивка, за да не харчи от малкото спестени пари, които имала, защото не се знаело какво ще става след 1 януари.

За сходни тревоги признават и маникюристките. Казват, че лаковете и различните препарати за нокти са поскъпнали с около 20 на сто и нямало как и те да не вдигат цените за поставяне на лак.