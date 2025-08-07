Тръмп не бива да удължава войната в Украйна, за да навреди на Путин

Конфликтът е трагедия, но по-нататъшното американско участие само би забавило неизбежното

Патрик Кейси*, The American Conservative

Крайният срок за мирно споразумение за Украйна наближава. На 14 юли президентът Тръмп даде на Владимир Путин 50 дни, за да постигне споразумение, но само две седмици по-късно той съкрати този срок, като поиска прекратяване на огъня до 8 август. Ако Москва не успее да постигне значителен напредък към мир, САЩ заявиха, че ще отговорят със санкции срещу Русия и мита срещу търговските u партньори.

Тръмп, който обяви нова продажба на оръжия на Украйна по-рано този месец, изглежда е все по-разочарован от руския президент. Това е разбираемо, като се има предвид, че Русия продължава да бомбардира Украйна въпреки мирните усилия на Тръмп.

Въпреки това, по време на кампанията си, Тръмп обеща мир в Украйна, така че мирът в Украйна е това, което трябва да постигне. Той също така обеща да избегне Трета световна война - което ескалиращото участие на Америка в Украйна прави по-вероятно. Макар че Тръмп наложи краен срок в опит да съкрати войната, по-вероятният ефект е да забави неизбежната победа на Русия, която може никога да не постигне пълен триумф, но има достатъчно военни предимства, за да постигне основните си военни цели. Тръмп не трябва да удължава конфликта, за да навреди на Путин.

Обещанието за бързо прекратяване на украинската война - за 24 часа, не по-малко - беше централно за президентската кампания на Тръмп през 2024 г. И все пак, шест месеца след началото на втория мандат на Тръмп, украинската война е всичко друго, но не и уредена. Основните медии, както се очакваше, разкритикуваха Тръмп за това. CNN преброи колко пъти Тръмп е давал това обещание по време на кампанията си: 53, според либералната медия.

Тръмп, който не е нито човек, който оставя обвиненията без отговор, нито човек, който игнорира медийното отразяване на него, отговори на тези критики през април. В интервю за списание Time президентът обясни, че е „казал това образно“ и „като преувеличение“ и че основната му теза е била, че войната ще бъде прекратена.

Тръмп е известен с това, че обича хиперболите; вероятно е вярвал, че може да сложи край на войната бързо, но не в рамките на 24 часа. Според мен тези изявления разкриват истинско желание за мир, но също така подсказват, че може би е подценил предизвикателствата, свързани с осигуряването му.

Всъщност, прекратяването на войната в Украйна не е лесна задача. Тръмп може и да иска тя да приключи, но искат ли Украйна и Русия? На някакво ниво, да, в смисъл, че и за двете страни има условия, при които прекратяването на войната би било приемливо. Русия със сигурност би се съгласила да сложи оръжие, ако, да речем, Украйна реши да разпусне националното си правителство и да се присъедини към Руската федерация. А Украйна би се съгласила на мир, ако Русия се откаже от земята, която е погълнала, откакто нахлу през февруари 2022 г. Шансовете за реализиране на който и да е от тези сценарии са практически нулеви.

Предизвикателството пред Тръмп е да определи условията, при които двете страни биха се съгласили на мир. И макар нашият президент да е известен с уменията си за сключване на сделки, той е в незавидно положение, тъй като нито Русия, нито Украйна изглеждат склонни да се съгласят на мирно споразумение, което и другата страна би приела правдоподобно.

Америка обаче има огромно влияние върху Украйна, чиято съпротива срещу руската офанзива би била невъзможна без стотици милиарди долари американска помощ. Дори Украйна да не иска мир, Тръмп може да я тласне към масата за преговори, като заплаши да намали помощта. Точно това се случи. Междувременно Тръмп направи значителни отстъпки на Москва: никакво членство на Украйна в НАТО; отстъпване на контролирана от Русия украинска земя ; и вдигане на санкциите.

Дали това е защото Тръмп тайно изпълнява волята на Кремъл, както нашите коварни медии и разузнавателни агенции се опитват да ни убедят? Малко вероятно. Тръмп е прагматик; като такъв, той осъзнава, че макар съпротивата на Украйна срещу руския империализъм да е праведна, обсадената нация е малко вероятно да си възвърне значителни количества загубени територии. Мечтите на Украйна за пълното прогонване на руснаците са точно това - мечти, колкото и оправдани и разбираеми да са те.

Накратко, Тръмп вярва, че въпреки несправедливостта на руската инвазия, няма смисъл да се удължава войната, която се оказа изключително скъпоструваща, както по отношение на човешки живот, така и на парите на американските данъкоплатци.

По време на предизборната си кампания Тръмп беше уверен в способността си да посредничи за сделка с Путин. Голяма част от това може да се отдаде на увереността на президента в собствената му способност да сключва сделки. Когато през април списание „ Тайм“ го попита дали може да има мир с Путин, Тръмп отговори: „Мисля, че с мен като президент... Ако някой друг е президент, няма шанс.“

С други думи, Тръмп встъпи в длъжност с убеждението, че мирното споразумение с Русия е постижимо - не толкова заради готовността на Путин да преговаря, колкото заради собствените му умения като преговарящ и силна личност.

Но с течение на времето и неуспехите при преговорите за постигане на мир, Тръмп научи, че Путин е по-малко склонен да уреди войната, отколкото е очаквал преди.

Това несъмнено ядосва Тръмп. Не става въпрос само за това, че иска войната да приключи, но и за това, че репутацията му е заложена на карта. А не се достигат върховете в бизнеса и политиката, без да се грижиш за репутацията си.

„Разочарован съм от президента Путин“, каза Тръмп в Шотландия в понеделник. „Ще намаля тези 50 дни, които му дадох, на по-малък брой, защото мисля, че вече знам отговора на това какво ще се случи.“

Раздразнението на Тръмп от Путин е разбираемо. На фона на продължаващите преговори Русия обстрелва Киев и други части на Украйна с шквал от дронове и балистични ракети. Според данни, публикувани от украинските военновъздушни сили, само през юли Русия е изстреляла 6443 дрона в Украйна - най-многото за един месец от началото на войната.

„Много пъти си мислехме, че сме уредили това, а после президентът Путин излиза и започва да изстрелва ракети по някой град като Киев и убива много хора в старчески дом или нещо подобно. А аз казвам, че това не е начинът да се прави. “, каза Тръмп на европейските лидери.

Но защо Путин се оказа толкова непреклонен? Човек би си помислил, че щедрите условия, предложени от Тръмп, биха били достатъчни и че отказът на Путин да ги приеме разкрива неговата непримирима войнственост. Но макар руският президент да е безмилостен, той не е ирационален.

Едно възможно обяснение е, че Путин вярва, че Русия може да продължи да завладява територии. През юни Русия придоби 234 квадратни мили украинска земя - с 20% повече от териториалните си придобивки през май. Тя контролира около 20% от Украйна, включително повече от две трети от Донецка област, където се водят интензивни боеве.

Както посочиха критиците на западната подкрепа за войната, Русия със сигурност ще победи по-малкия си и по-слаб съсед в дълга битка на изтощение. Путин може би разчита на това.

Раздразнението на Тръмп от Путин вече е повлияло на действията му, както се вижда от скъсяването на крайния срок за сделката. Отново, това е разбираемо. Нашият президент има голямо его и не приема твърде любезно, когато го обиждат.

Личните оплаквания са повлияли на подхода на Тръмп към конфликта и в миналото. След като украинският президент Володимир Зеленски разгневи Тръмп по време на телевизионна среща в Овалния кабинет през февруари, Тръмп спря военната и разузнавателната помощ за Украйна за една седмица, поиска Зеленски да се съгласи на 30-дневно прекратяване на огъня и отложи подписването на споразумението за минералите. В този случай политическите последици, произтичащи от злобата на Тръмп, бяха незначителни.

Удължаването на ужасяващо разрушителната война е друг въпрос. Тръмп трябва да осигури мир в Украйна. Дори ако Путин в момента е основната пречка за постигането на тази цел, Тръмп не бива да удължава войната, за да му навреди. Няма сценарий, при който Украйна напълно да изгони руските сили от територията си. Това е трагедия, но е трагедия, която трябва да приемем, за да предотвратим още по-голяма.

*Патрик Кейси е писател и редактор, живеещ във Вашингтон, окръг Колумбия. Той е и водещ на подкаста “Възстановяване на реда”.