Доналд Тръмп има условие към Москва за среща с Путин

Доналд Тръмп има едно условие за лична среща с Владимир Путин.

Това съобщи The New York Post, позовавайки се на източник от Белия дом. „Путин трябва да се срещне със Зеленски, за да се проведе срещата с Тръмп. Мястото все още не е определено“, е казал източникът пред изданието, за което се твърди, че е любимият вестник на настоящия президент на САЩ.

Съветникът на руския президент Юрий Ушаков съобщи по-рано, че срещата между Путин и Тръмп може да се проведе „в следващите дни“, а мястото вече е договорено. Както отбелязва The New York Post обаче, Белият дом не е потвърдил официално двустранната среща на лидерите, а през последните два дни негови представители говорят за възможността за тристранна среща Тръмп-Зеленски-Путин.

Владимир Путин вече посочи ОАЕ като потенциално място за среща с Тръмп. Що се отнася до Зеленски, Путин ясно заяви, че разговори с него са малко вероятни в момента. „Не съм против среща (със Зеленски - бел.ред), тя е възможна. Но за да се случи това, трябва да се създадат определени условия. Засега те са далеч от реалността“, каза той.

Според Bloomberg, Доналд Тръмп е изразил оптимизъм по време на разговорите си със европейските съюзници и е заявил, че срещата може да доведе до прекратяване на огъня в Украйна. Той също така е предположил, според източници на агенцията, че Путин би се съгласил да започне мирни преговори, ако темата на разговорите е „размяна на територии“.