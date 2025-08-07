Путин и Тръмп се срещат следващата седмица (Обзор)

ОАЕ е подходящо място за разговорите, каза президентът на Русия

САЩ разбирали по-добре условията, при които Русия би била готова да сложи край на войната в Украйна

Президентите на Русия Владимир Путин и на САЩ Доналд Тръмп ще се срещнат вероятно следващата седмица. Това стана ясно след изявления на официални представители на двете държави. Самите лидери също потвърдиха за предстоящите разговори.

Страните са започнали подготовка за срещата на върха, като мястото є е вече договорено и ще бъде обявено в следващите дни.

Владимир Путин нарече Обединените арабски емирства подходящо място за среща с ръководителя на Белия дом. “Имаме много приятели, които са готови да ни помогнат да организираме подобно събитие. Един от нашите приятели е президентът на Обединените арабски емирства. Мисля, че ще решим, но това би било едно от подходящите, доста подходящи места”, каза той пред репортери в Кремъл. Според него и двете страни - Русия и САЩ, са проявили интерес към преговорите и няма значение кой е първият, който е заговорил за това.

“Има голяма вероятност да има среща много скоро”, каза и Тръмп пред репортери в САЩ.

“Следващата седмица е определена като референтен срок за среща между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп”, каза вчера помощникът на руския лидер Юрий Ушаков, съобщават руски медии.

“Целевата дата беше определена за следващата седмица, но страните започват директно да се подготвят за тази важна среща и е трудно да се каже колко дни ще отнеме подготовката. Но вариантът за провеждане на срещата през следващата седмица беше разгледан и ние сме доста позитивни по отношение на този вариант”, добави още Ушаков. „Предстоящата среща между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп може да бъде историческа. Диалогът ще победи”, заяви и Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции и специален представител на руския президент за икономическо сътрудничество с чужди държави.

“Ню Йорк Таймс” съобщи, че Тръмп е заявил на европейските лидери по време на телефонен разговор в сряда, че възнамерява да се срещне с Путин и след това да проведе тристранна среща с участието на руския лидер и Зеленски.

Говорителката на Белия дом Каролайн Левит заяви: “Руснаците изразиха желание да се срещнат с президента Тръмп, а президентът е отворен за среща както с президента Путин, така и с президента Зеленски.”

Подробностите за срещата станаха известни след продължилата три часа среща между Путин и специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Москва в сряда, която Тръмп определи като постигнала “голям напредък” в публикация в Truth Social.

“Моят специален пратеник, Стив Уиткоф, проведе изключително продуктивна среща с руския президент Владимир Путин. Постигнат беше голям напредък! След това информирах някои от нашите европейски съюзници. Всички са съгласни, че тази война трябва да приключи и ние ще работим за това през следващите дни и седмици. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!”, написа американският президент.

“САЩ разбират по-добре условията, при които Русия би била готова да сложи край на войната в Украйна, след като пратеникът на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф се срещна с руския президент Владимир Путин”, заяви американският държавен секретар Марко Рубио, цитиран от Ройтерс.

“Може би за първи път от началото на мандата на тази администрация имаме конкретни примери за нещата, които Русия би поискала, за да сложи край на войната”, каза Рубио в интервю за предаването на Лари Кудлоу на телевизия “Фокс бизнес нетуърк”. Той допълни, че ключовите елементи в каквото и да било споразумение ще включват територия.

“Москва вече започна да информира своите приятели и партньори за резултатите от проведената работна среща между руския президент Владимир Путин и пратеника на американския лидер Стив Уиткоф. Всички вече знаят, че веднага след доклада на Уиткоф, Тръмп се обади на редица водещи европейски партньори и обсъди този въпрос с тях. Бих искал да отбележа, че ние, използвайки подходящите канали, вече започнахме да информираме най-близките си партньори и приятели за въпросите, които бяха обсъдени по време на гореспоменатата среща с Уиткоф”, каза помощникът на руския лидер Юрий Ушаков.