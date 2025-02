Малък самолет с десет души на борда изчезна в Аляска

Самолет с 10 души на борда изчезна в отдалечен район по западното крайбрежие на Аляска в четвъртък, което предизвика издирване при лоши метеорологични условия, съобщиха официални лица, цитирани от The New York Times.

„Самолетът Cessna 208 Caravan, изпълняващ полет 445 на Bering Air, е напуснал Уналаклит, Аляска, около 14:40 ч. местно време”, каза Дейвид Олсън, директор на операциите на авиокомпанията. „Самолетът е изчезнал от радара и е загубил радиовръзка с контрола на въздушното движение и авиокомпанията около 15:20 ч., около 10 минути преди да пристигне в Номе.”

🚨🇺🇸USAF LOCKHEED MARTIN HC-130J SUPER HERCULES POSSIBLY SEARCHING FOR PLANE CARRYING 10 PASSENGERS HAS GONE MISSING AFTER DEPARTING UNALAKLEET ALASKA HEADING TO NOME

