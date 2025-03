Марко Рубио: Топката наистина е в полето на Русия

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио призова Русия да прекрати военните действия в Украйна.

Той каза пред репортери: Първата стъпка е да се осъзнае, че няма военно решение на този конфликт. И двете страни не могат военно да постигнат максимално целите си. Единственият начин да имаме мир е чрез преговори. Трябва да започнем този процес. Но е трудно това да се случи, когато хората стрелят едни срещу други и умират. Надяваме се, че можем да спрем това и да седнем на масата за преговори."

