Камион с 250 милиона пчели се преобърна в САЩ

Камион, превозващ кошери с пчели, катастрофира в американския щат Вашингтон. В резултат на инцидента пчелите са били освободени, но са останали около мястото на инцидента, се вижда на кадри, публикувани от местни медии. Шофьорът не е пострадал.

Спешнит служби и пчелари са извадили кошерите от камиона и са ги възстановили, за да могат насекомите да се върнат вътре, което се очаква да стане в рамките на два дни.

Местните жители са посъветвани да избягват района. Повече от 20 пчелари са помогнали в операцията по спасяването на насекомите, които са важни за опрашването на стотици селскостопански култури.

