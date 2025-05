Мъск и Тръмп се сбогуваха в Овалния кабинет: Това не е краят на DOGE, а всъщност е началото

Доналд Тръмп и Илон Мъск се сбогуваха в Овалния кабинет на Белия дом. В пресконференция за медиите американският президент заяви, че милиардерът е съвришл „фантастична работа“ в правителството.

Като знак на признателност, Мъск получи златен ключ от президента в голяма дървена кутия, казвайки, като Тръмп отбеляза, че това е нещо, което дава само на „специални хора“ като благодарност от страната.

„Нашето правителство понякога е малко гадно“, отбеляза Тръмп, а Мъск, който по-рано изрази някои несъгласия с администрацията, отговори: „Да, понякога“.

По думите на Тръмп Илон Мъск и екипът му в Министерството на ефективността на правителството (DOGE) са открили „неща, които са невероятно глупави и невероятно лоши“. Според него Мъск е направил „колосална промяна“ в начина, по който се правят нещата във Вашингтон.

WATCH: President Trump presents Elon Musk with presidential key, thanks him for his service to the country pic.twitter.com/OkUSd7qRCa