Марк Карни положи клетва като премиер на Канада (ВИДЕО)

Марк Карни, който е бил управител на централни банки в Канада и Англия, днес положи официално клетва като премиер на Канада, което го поставя в позиция да се бори с наложените от президента на САЩ Доналд Тръмп мита, които могат да навредят тежко на зависимата от търговията канадска икономика, съобщи Ройтерс.

