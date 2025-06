МВнР предупреди българите в Кьолн: В ход е най-мащабната евакуация в Германия от 1945 г. насам (ВИДЕО)

Ситуационният център на Министерството на външните работи предупреди българите в Кьолн и тръгналите към германския град, за най-мащабната операция по евакуация от 1945 година насам. Причината - бомби от Втората световна война трябва да бъдат обезвредени в Кьолн. Почти целият център на града и въздушното пространство над него временно са затворени, а близо 20 000 души трябваше да напуснат домовете си.

Това се случи, след като три невзривени американски бомби бяха открити по време на пътни работи в града. На повече от 20 000 души, включително гости на хотели и пациенти в болници, беше казано да напуснат голяма част от града, за да могат да се намесят екипи за обезвреждане на санитарни бомби. ЖП гари, мостове и дори корабоплаване по Рейн бяха затворени, докато експерти се готвеха да ги обезвредят.

"80 години по-късно Втората световна война все още отменя плановете в Германия", коментират анализатори.

🇩🇪 COLOGNE EVACUATES 20,000+ AFTER WWII BOMBS FOUND UNDER CITY STREETS Cologne just launched its biggest evacuation since 1945 after 3 unexploded U.S. bombs were found during road work in the German city. More than 20,000 people, including hotel guests and hospital patients,… pic.twitter.com/UcWi4uPQbW

Съобщението на Ситуационния център на МВнР

МВнР информира българските граждани, че на 04.06.2025 г. започна евакуирането на централната част на гр. Кьолн. Евакуационната заповед е издадена във връзка с открити необезвредени експлозиви от времето на Втората световна война. Определена е зона в радиус от 1000 м., от която са евакуирани близо 20 000 души.

Центърът на града е затворен, железопътният трафик е пренасочен, затворени са три моста над река Рейн (Severinsbrücke, Deutzer Brücke, Hohenzollernbrücke). Спрени са влаковете по южното железопътно направление в посока централна гара и гара Messe/Deutz. Затворени са редица общински учреждения: кметството на Дойц, църкви, 9 училища, детски градини, хотели, концертни зали и др. сгради за провеждане на събития, сред които Lanxess-Arena, Musical Dome, Philharmonie, компаниите RTL, HDI, както и Старият град на Кьолн и квартал Дойц.

Все още няма информация за крайната дата на наложените мерки.

Властите в Кьолн публикуват актуална информациа на следния електронен адрес: www.stadt-koeln.de/evakuierung.

При необходимост от съдействие, българските граждани във Федерална република Германия могат да се обръщат към българското дипломатическо представителство в гр. Берлин, на следния телефонен номер: +49 30 201 0922, както и на телефонен номер за неотложни случаи в извънработно време: +49 17 612 299 190. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на Посолството: [email protected].

Консулско съдействие може да бъде получено и от Генералното консулство на Република България в Дюселдорф, на следните телефонен номер: +49 1521 8693886, както и на имейл адрес: [email protected].

Консулско съдействие може да бъде получено и от Генералното консулство на Република България във Франкфурт, на следния телефонен номер: +49 69 509 278 130, както и на имейл адрес: [email protected].

Консулско съдействие може да бъде получено и от Генералното консулство на Република България в Мюнхен, на следните телефонни номера: +49 89 171 176 14; +49 89 171 176 15, както и на имейл адрес: [email protected].

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56 или на имейл: [email protected].

Препоръчваме на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…” на следния адрес: https://mfa.bg/bg/embassyinfo.

⏩ The German city of Cologne is preparing for its largest evacuation since World War II after the discovery of 3 unexploded bombs in the Deutz district



💣 Roughly 20,000 residents are being evacuated as bomb disposal teams prepare to defuse two ordnance https://t.co/rp5hY7Uwav pic.twitter.com/FBHJCXyQdi