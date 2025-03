Лондон може да се опита да обвини Москва за пожара на подстанцията на летище Хийтроу, смята

"Нямам търпение Русия да бъде обвинена за пожара на Хийтроу. Какво чакаш, [Кийр] Стармър", написа заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев в социалната мрежа Х, обръщайки се към британския премиер.

I'm looking forward to Russia being blamed for the Heathrow fire 🔥. What are you waiting for, Starmer?