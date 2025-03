Затвориха летище Хийтроу заради пожар (ВИДЕО)

Летище Хийтроу в Лондон ще бъде затворено за целия петък, след като пожар в близката електрическа подстанция прекъсна електрозахранването в района, съобщава Politico.

Хийтроу, което е най-натовареното летище в Европа , посъветва пътниците да не пътуват до летището и да се свържат с авиокомпаниите за допълнителни инструкции.

"Поради пожар в електрическа подстанция, захранваща летището, Хийтроу изпитва значително прекъсване на електрозахранването. За да запазим безопасността на нашите пътници и персонал, Хийтроу ще бъде затворено до 23:59 ч. на 21 март", се казва в публикация на летището в социалните медии.

Due to a fire at an electrical substation supplying the airport, Heathrow is experiencing a significant power outage.



To maintain the safety of our passengers and colleagues, Heathrow will be closed until 23h59 on 21 March.



