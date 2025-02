Моментът, в който лимузината на сръбския президент Вучич остана без колело в движение (ВИДЕО)

Сръбският президент Александър Вучич беше на крачка от тежка автомобилна катастрофа преди броени дни. Кадри от видеорегистратор от превозно средство, което се движи зад президентския автомобил, показват колело, което се отделя от лимузината и остава на пътя.

В социалната мрежа Х се появи видео от инцидента с автомобила от кортежа на Вучич. На кадрите се вижда как Ауди-то, което се движи по пътно платно извън населено място, вероятно спуква гума с висока скорост, след което част от колелото изхвърча встрани. След като колата спира, служителите на службата за сигурност на държавния глава и самият Вучич излизат, за да огледат автомобила.

Serbian President's Official Car Has One Wheel Blown Off While Driving on Highway



Alexander Vuchich was in the back seat of the car at the time. He confirmed that there were no casualties. pic.twitter.com/A4Bbily6dH