Мъск: Левите имат „синдром на разстройство от Тръмп“, като бяс е (ВИДЕО)

В съвместното си интервю с Доналд Тръмп, Илон Мъск заяви, че е бил „обожаван“ от хората с прогресивни виждания, преди да хвърли подкрепата и парите си зад републиканеца. Той също така сравни така наречения „синдром на разстройство от Тръмп“ на левицата с бяс.

Най-богатият човек в света и президентът седнаха за съвместно интервю с Шон Ханити от Fox News, където Мъск разсъждава върху това, защо левицата се е настроила срещу него и разочарованието си от неспособността им да участват в „нормален разговор“.

„Има го целия този вид, нали знаете... наричат ​​го "синдром на разстройството на Тръмп". Не осъзнаваш колко реално е това, докато... сякаш не можеш да разсъждаваш нормално и да разговарящ с хората“, каза той.

53-годишният Мъск си спомни как е бил на хубава, тиха вечеря за рожден ден в Лос Анджелис около месец или два преди президентските избори, където всичко вървяло добре, докато не повдигна името на Тръмп.

„Сякаш бяха простреляни със стрела, която съдържа метамфетамин и бяс, в югуларната кост", пошегува се той, подигравателно представяйки как би изглеждало това. "Не можеха да водят нормален разговор. Сякаш станаха напълно ирационални.“

